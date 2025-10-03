Pellegatti: "Ho solo un problema: non c’è quasi più posto sul carro di Allegri, che ho faticosamente ho portato vicino a Milanello, fin dal dicembre scorso"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per MilanNews.it sul Milan: "Devo confessare che lunedì sera mi sono riguardato la registrazione della vittoria del Milan sul Napoli con la stessa emozione, con lo stesso pathos, con gli stessi brividi patiti nel secondo tempo, sotto gli attacchi degli uomini di Conte. Poi, con malcelata soddisfazione, con forte compiacimento, sono andato su un giornale per vedere la classifica e godere del primo posto in classifica. In parità? Certo, ma il primo nome della tabella era comunque quello del Milan. Beh, dovrei essere abituato, vista la storia milanista, ma mi sono entrate nella arteria aortica, quella vicina al cuore, le brutture della stagione scorsa fortemente resistenti a ogni cardioaspirina. Conosce la medicina più efficace solo Massimiliano Allegri e i suoi undici assistenti dal camice rossonero. Non solo con le vittorie, ma soprattutto con queste prestazioni molto solide e mature, spesso spettacolari, sempre autorevoli. Spero che continuino a portare fortuna i dubbiosi, gli scettici, i prudenti. Io mi sto invece divertendo molto, grazie alla regia sapiente di “Luce Modric," al linguaggio architettonico di Rabiot, al miele che sparge Pulisi , capocannoniere del campionato, libero di incantare su tutto il fronte offensivo.

Ho solo un problema. Non c’è quasi più posto sul carro di Allegri, che ho faticosamente ho portato vicino a Milanello, fin dal dicembre scorso, sicuro che sarebbe stato l’unica panacea di tutti i mali passati. La gestione dello spogliatoio, le praterie lasciate agli avversari, i difensori che vagano per il campo. Non soltanto un allenatore dunque ma un general manager, che ha, in Igli Tare, un valido collaboratore. Il direttore sportivo del Milan potrebbe vivere di rendita per anni, grazie alla splendida intuizione che ha portato all’ acquisto di Modric. Per i tifosi una vera gioia per gli occhi e per il cuore. Per i compagni un esempio di stile, classe e professionalità".