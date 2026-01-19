Pellegatti innamorato di Saelemaekers: “Vero giocatore insostituibile, quello che fa lui non lo fa nessuno”

Pellegatti innamorato di Saelemaekers: “Vero giocatore insostituibile, quello che fa lui non lo fa nessuno”MilanNews.it
Oggi alle 20:40News
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, nell'immediato post partita Carlo Pellegatti ha parlato così del match dei rossoneri vinto contro il Lecce:

"Molte grazie Fullkrug, avevo urlato vive la France a Como per le parate di Maignan e i gol di Nkunku e Rabiot, questa volta 'vielen vielen dank' Fullkrug. Lo dico in tedesco perchè non conosco il fiammingo per dire grazie Saelemaekers, l'unico grande giocatore insostituibile di questo Milan. Chiedo scusa a tutti gli altri ma il lavoro che fa Saelemaekers che ho visto quando mancavano 10 minuti andare ad aiutare Tomori a raddoppiare su Banda. Il vero e grande insostituibile perchè nel ruolo, il lavoro che fa lui, non lo fa nessuno, non si può trovare nessuno che fa quello che fa il belga. Bravissimo a mettere questa palla morbida, profumata, che trasudava miele, ed è arrivato lui, Fullkrug, il nostro teutonico attaccante che è l'erede di Oliver Bierhoff. Il gol è stato splendido perchè c'è stata una lunga attesa per questo gol. Come sempre nel primo tempo è un cliché, il Milan ha sofferto nulla ma ha prodotto qualche guizzo. Nel secondo tempo, come sempre ha cambiato ritmo e sono arrivate le occasioni. Io mi auguro che Pulisic, tutti i gol che non è riuscito a realizzare, li tenga nelle prossime giornate"