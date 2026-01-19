Pellegatti innamorato di Saelemaekers: “Vero giocatore insostituibile, quello che fa lui non lo fa nessuno”

Nel suo canale YouTube, nell'immediato post partita Carlo Pellegatti ha parlato così del match dei rossoneri vinto contro il Lecce:

"Molte grazie Fullkrug, avevo urlato vive la France a Como per le parate di Maignan e i gol di Nkunku e Rabiot, questa volta 'vielen vielen dank' Fullkrug. Lo dico in tedesco perchè non conosco il fiammingo per dire grazie Saelemaekers, l'unico grande giocatore insostituibile di questo Milan. Chiedo scusa a tutti gli altri ma il lavoro che fa Saelemaekers che ho visto quando mancavano 10 minuti andare ad aiutare Tomori a raddoppiare su Banda. Il vero e grande insostituibile perchè nel ruolo, il lavoro che fa lui, non lo fa nessuno, non si può trovare nessuno che fa quello che fa il belga. Bravissimo a mettere questa palla morbida, profumata, che trasudava miele, ed è arrivato lui, Fullkrug, il nostro teutonico attaccante che è l'erede di Oliver Bierhoff. Il gol è stato splendido perchè c'è stata una lunga attesa per questo gol. Come sempre nel primo tempo è un cliché, il Milan ha sofferto nulla ma ha prodotto qualche guizzo. Nel secondo tempo, come sempre ha cambiato ritmo e sono arrivate le occasioni. Io mi auguro che Pulisic, tutti i gol che non è riuscito a realizzare, li tenga nelle prossime giornate"