Pellegatti: "Loftus deve incidere di più, altrimenti non è una blasfemia darlo a un'altra squadra"

Il mese di gennaio è uno dei momenti cruciali della stagione: in campo si possono creare i primi strappi che possono risultare decisivi, fuori dal terreno di gioco si disputano partite sui tavoli delle trattative per rinforzare le squadre in sede di calciomercato. A parlare del momento del Milan e delle sue strategie durante la finestra invernale ci ha pensato il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, in uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale YouTube.

Le parole di Carlo Pellegatti sul futuro di Ruben Loftus-Cheek: "Loftus-Cheek, come dicono anche i suoi compagni, deve incidere di più. Altrimenti non è una blasfemia darlo a un’altra squadra. È un giocatore potente, forte, duttile, eclettico: viva la sua duttilità ma quando pensiamo all’assist, all’incursione vincente, al tiro abbiamo una casella con tanti zero. Il problema è che non siamo sicuri poi che ne prendano uno migliore. Anche lui deve aumentare il suo rendimento e il livello delle sue prestazioni".