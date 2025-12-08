Pellegatti non si fida: “Torino avversario scorbutico. Zapata sarebbe titolare nel Milan”

Manca sempre meno al posticipo del lunedì sera di Serie A tra Torino e Milan, match valido per la 14esima giornata. Dopo le vittorie convincenti di Napoli e Inter, i rossoneri sono chiamati a non perdere punti e rimanere attaccato, anzi in vetta, al treno delle prime tre della classifica. In merito al match di stasera si è espresso in un video sul suo canale YouTube Carlo Pellegatti, che ha commentato così:

"Il Torino è un avversario scorbutico, ostico, ha davanti Zapata e Addams. Mi è difficile capire come sia così indietro in classifica perchè la squadra non è male, ha dei giocatori interessanti, ha un buon allenatore, poi non riusciamo a capire come faccia a prendere 5 gol dal Como o a fare fatica con altre squadre. Parliamoci chiaro, se ci fosse Zapata nel Milan oggi sarebbe titolare di fianco a Leao e noi saremmo felici. Potrebbe essere la serata di Nkunku. Su Nkunku il problema è più morale che tecnico, poi chiaro non è una punta, ma neanche Leao lo è eppure sul piano della grinta ce ne mette di più, mette più brio. Su questo a Leao non si può dir nulla. Sul piano dell'impegno il Leao di questa stagione è molto superiore al Leao delle altre"