Seedorf svela: “Quando Ancelotti andò al Chelsea, ci furono dei contatti per portarmi a Londra”

vedi letture

Nel corso di una lunga intervista a Mario Balotelli per il canale YouTube di Prime Sport, Clarence Seedorf ha rivelato un retroscena di calciomercato che lo ha riguardato: “Nel 2009, quando Carlo Ancelotti andò al Chelsea, ci furono dei contatti con il club per farmi andare a Londra”. L’ex centrocampista del Milan ha poi aggiunto: “Anche quando ero alla Sampdoria avevo avuto un’offerta da parte del Manchester United e Arsenal che mi cercarono anche quando lasciai il Real Madrid per l’Inter. Ma all’epoca la Serie A era quello che è oggi là Premier League”.

Alla fine però il centrocampista olandese rimase al Milan fino al 2012, collezionando un totale di 300 presenze e 47 gol. Nel 2012, dopo il famoso addio dei senatori, Gattuso, Nesta, Zambrotta, Van Bommel, per l'appunto Seedorf e l'addio al calcio di Pippo Inzaghi, l'olandese si trasferì al Botafogo fino al 2014, ultimo anno da calciatore.