Savicevic: "Berlusconi mi ha dato sempre grande sostegno, come se fosse un papà"

Dejan Savićević, storico numero 10 ospite al Gran Gala Rossonero organizzato dal “Milan Club Orgoglio Rossonero”, intervistato da SportItalia ha parlato del suo rapporto con l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. Queste le sue parole:

“Mi ha dato tanto sostegno quando ero qua al Milan. Mi ha sostenuto nei momenti difficili della mia carriera, ha creduto in me. Era praticamente come mio padre, sai. Mi ha protetto in un paio di situazioni, non credo che un altro presidente lo avrebbe fatto. Ha creduto in me e nelle mie qualità calcistiche. Era normale che venissi al suo funerale. Sai, il mio paese non è collegato bene con l’Italia per via aerea e quindi per non aspettare sono venuto direttamente in macchina”.