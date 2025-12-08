Savicevic: "Berlusconi mi ha dato sempre grande sostegno, come se fosse un papà"
MilanNews.it
Dejan Savićević, storico numero 10 ospite al Gran Gala Rossonero organizzato dal “Milan Club Orgoglio Rossonero”, intervistato da SportItalia ha parlato del suo rapporto con l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi. Queste le sue parole:
“Mi ha dato tanto sostegno quando ero qua al Milan. Mi ha sostenuto nei momenti difficili della mia carriera, ha creduto in me. Era praticamente come mio padre, sai. Mi ha protetto in un paio di situazioni, non credo che un altro presidente lo avrebbe fatto. Ha creduto in me e nelle mie qualità calcistiche. Era normale che venissi al suo funerale. Sai, il mio paese non è collegato bene con l’Italia per via aerea e quindi per non aspettare sono venuto direttamente in macchina”.
Pubblicità
News
Le più lette
06:31 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com