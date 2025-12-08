Mauro contro il VAR: "Se non consenti al giocatore di essere tranquillo nel fare un’entrata per prendere la palla, non è il gioco del calcio"
Intervenuto così durante l'ultima puntata di Deejay Football Club su Radio Deejay, l'opinionista sportivo Massimo Mauro ha voluto criticare così l'uso della VAR in Italia. Le sue considerazioni:
"Se non consenti al giocatore di essere tranquillo nel fare un’entrata per prendere la palla, non è il gioco del calcio. Se l’avversario è bravo e furbo nel togliere la palla un po’ prima, non è il gioco del calcio. L’arbitro deve essere bravo a capire l’intenzionalità: se il piede è sollevato prima dello scontro, è intenzionale. Se il VAR fosse usato per migliorare la performance dell’arbitro e la partita, ben venga. Però non ha fatto altro che essere moviola in campo. È un’aberrazione".
