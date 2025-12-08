Saelemaekers a Milan TV: "Torino in casa sempre difficile: dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente"

Milan impegnato questa sera al Grande Olimpico per affrontare il Torino, in occasione della quattordicesima giornata di campionato di Serie A. Nel pre-gara di Milan TV è intervenuto, prima della partita, il calciatore rossonero Alexis Saelemaekers. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Quale è stata la reazione dopo la Coppa?

"Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: non sarà facile"

Si gioca anche contro il tabù dell'Olimpico? Come si vince?

"Dobbiamo entrare subito con la mentalità giusta, concentrati dall'inizio alla fine. Qua in casa loro sono sempre difficili da affrontare. Dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente. Speriamo di tornare a casa con i tre punti che sono molto importanti"