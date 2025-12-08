TOR-MIL (0-0): follia di Tomori, rigore per i granata

di Manuel Del Vecchio

Follia incredibile di Tomori  al settimo minuto: il centrale inglese regala il penalty ai granata con un intervento che lascia tutti increduli. Un braccio larghissimo in area di porta che Chiffi segnala subito come falloso.