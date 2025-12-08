TOR-MIL (2-1): Rabiot la riapre con un gol capolavoro!

Gol straordinario di Rabiot al minuto 24 che riapre la partita! Botta pazzesca dai trenta metri che non lascia scampo ad Israel. Il francese ha calciato in modo splendido dalla distanza, gol strepitoso. 2-1 all'Olimpico Grande Torino.