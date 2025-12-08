TOR-MIL (2-0): Zapata torna al gol dopo più di un anno. Male Nkunku e Maignan

MilanNews.it
di Manuel Del Vecchio

Subito raddoppio del Torino con Zapata, che torna al gol dopo più di un anno. Nkunku si addormenta e fa partire il contropiede Torino: palla a Zapata che da posizione defilata tira molto forte. Maignan imposta male la parata e se la butta in porta di polso. Poi viene ammonito per proteste da Chiffi. 2-0 dopo nemmeno 20 minuti.