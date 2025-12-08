TOR-MIL (1-0): Vlasic la sblocca su rigore, Maignan la sfiora
Gol del Torino al decimo minuto, Vlasic trasforma il rigore che Tomori ha deciso bene di regalare ai granata con un intervento folle in area di rigore. Trasformazione impeccabile, Maignan ad un passo dal miracolo sfiora soltanto. 1-0 Torino, ora è dura.
