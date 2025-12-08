Arbitro quindicenne aggredito nel Tarantino. AIA: “profonda indignazione”

vedi letture

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nell'ultimo weekend di calcio nei campi di provincia, è successo l'ennesimo episodio gravissimo di aggressione ai danni di un arbitro. Questa volta siamo nel Tarantino dove, durante la partita tra Ginosa-Hellas Laterza della categoria Under 16, disputata a Ginosa, a farne le spese è stato un arbitro quindicenne.

LA DINAMICA - L'aggressione, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, sarebbe avvenuta a gara conclusa. Mentre il giovane direttore di gara stava tornando nel suo spogliatoio, un tesserato della squadra ospite ha colpito l'arbitro con alcuni pugni al volto e un calcio. In seguito all'aggressione il ragazzo è stato portato presso il Pronto Soccorso cittadino. L'arbitro è stato poi dimesso in serata, mentre la dirigenza del Laterza ha subito messo fuori rosa il colpevole dell'aggressione.

LA NOTA DELL'AIA - In merito all'accaduto è intervenuto con una nota ufficiale il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, che insieme al Comitato Nazionale, ai Presidenti Cra/Cpa e ai Presidenti di Sezione, ha espresso "indignazione profonda" ribadendo che "L'Aia mai resterà inerme davanti a uno scempio che continua nonostante le innovate sanzioni previste dal codice penale. Chi non prova vergogna per tutto questo manca di rispetto anche verso sé stesso, e il silenzio diventa complicità. Dalla nostra base associativa giunge ormai costantemente il grido di dolore per dire definitivamente basta a questa vergogna, che rappresenta una vera umiliazione per il calcio italiano ed a cui l'Aia tutta ritiene sia ora di rispondere con azioni che saranno valutate nei prossimi giorni"