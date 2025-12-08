TOR-MIL (2-3): Pulisic, sei un campione! Rimonta completa!

CHRISTIAN PULISIC, SEI UN CAMPIONE! GGGOOOLLLLLLLL! Minuto 77', Milan in vantaggio e rimonta completata!! Il numero 11, che ieri aveva 39 di febbre, comincia l'azione e la finisce! Prende palla a centrocampo, allarga sulla destra per Loftus, palla verticale per Ricci, cross in mezzo e Pulisic di piattone la piazza al volo! Milan avanti!