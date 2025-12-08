Landucci: "Leao farà domattina gli esami, ha un fastidio all’adduttore"

vedi letture

Marco Landucci, vice di Max Allegri, ha parlato a Sky Sport al termine di Torino-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri.

Pulisic è un campione? Come sta Leao?

“Leao farà domattina gli esami, un fastidio all’adduttore. Speriamo non sia niente di grave. Fino a domani non sappiamo niente. Pulisic è un giocatore forte. Nello spogliatoio è molto tranquillo, ma in campo ha una cattiveria sana, vuole fare gol. È un cecchino, anche oggi ha fatto due tiri e due gol. È un giocatore forte”.