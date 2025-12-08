Pulisic a DAZN: "Sono contento quando posso aiutare. Voglio fare ancora più gol e assist"

Oggi alle 23:04News
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Torino-Milan Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN da MVP indiscusso del match. Queste le sue dichiarazioni: 

Eri malato oppure no?
“Si. 2 giorni fa lo ero, ma oggi mi sono sentito meglio”.

Il Milan resta lassù grazie a te che continui a vincere premi individuali
“Si. Sono sempre contento quando posso aiutare. Voglio fare più gol e assist. Questo è il mio lavoro e sono contento dei 3 punti". 