Pulisic a DAZN: "Sono contento quando posso aiutare. Voglio fare ancora più gol e assist"

Nel post partita di Torino-Milan Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN da MVP indiscusso del match. Queste le sue dichiarazioni:

Eri malato oppure no?

“Si. 2 giorni fa lo ero, ma oggi mi sono sentito meglio”.

Il Milan resta lassù grazie a te che continui a vincere premi individuali

“Si. Sono sempre contento quando posso aiutare. Voglio fare più gol e assist. Questo è il mio lavoro e sono contento dei 3 punti".