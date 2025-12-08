TOR-MIL (2-2): Pulisic entra e segna! Incredibile!

Arriva il secondo cambio della partita per Landucci. Al minuto 66 di Torino-Milan, parziale sempre di 2-1, entra Christian Pulisic. Lo statunitense entra al posto di Bartesaghi.

E C'È SUBITO IL GOL DI PULISIC! 2-2. AL PRIMO PALLONE GIOCATO! Cross di Saelemaekers da sinistra, controllo in area e piattone preciso! 2-2 Milan, Pulisic strepitoso!