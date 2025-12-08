Pulisic a Sky: “Due giorni fa ero davvero morto, oggi sono stato molto meglio"

Christian Pulisic, oggi decisivo con una doppietta in dieci minuti, ha parlato a Sky al fischio finale di Torino-Milan 2-3. Le sue parole:

Dalla febbre a 39 alla doppietta

“Due giorni fa ero davvero morto, oggi sono stato molto meglio. Sono felice di essere venuto qua per aiutare la squadra”.

Una stagione in cui giochi poco…

“È stato un po’ strano, voglio trovare più ritmo. La squadra sta facendo molto bene quest’anno, pensiamo partita per partita”.

Ancora sulla febbre:

“Ieri non sapevamo se potevo giocare ma stamattina mi sono sentito molto meglio. Sono felice per i gol ma l’importante era vincere la partita”.