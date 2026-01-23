MN - Domani la conferenza di Allegri alla vigilia della Roma: ecco a che ora sarà

di Francesco Finulli

Il Milan si appresta a scendere in campo contro la Roma, allo stadio Olimpico domenica sera alle ore 20.45, in una delle partite più importanti della stagione: la differenza tra una vittoria e una sconfitta in questo weekend è veramente molto ampia per entrambe le squadre che scenderanno in campo. Con una vittoria della formazione di Allegri, i rossoneri si porterebbero a +7 punti; con una vittoria della formazione di Gasperini, i giallorossi ridurrebbero il gap a -1 punto.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani sarà la giornata della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, come di consueto alla vigilia di una partita. Il tecnico livornese prenderà la parola davanti ai giornalisti direttamente dalla sala conferenza del centro sportivo di Milanello alle ore 12. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e app ufficiale rossonera: come sempre potrete seguire il live testuale su MilanNews.it. Al mattino la squadra sarà in campo per l'allenamento di rifinitura, nel pomeriggio in viaggio per raggiungere la capitale.