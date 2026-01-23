Oggi parte il 22° turno: tutte le designazioni arbitrali delle gare di Serie A
Inter-Pisa, questa sera a San Siro alle ore 20.45, apre la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Di seguito si riportano le designazioni arbitrali per il turno di questo weekend che sta per cominciare.
INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45
MARCENARO
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MASSA
COMO – TORINO Sabato 24/01 h. 15.00
FELICIANI
MELI – ALASSIO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00
GUIDA
BINDONI – COLAROSSI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
LECCE – LAZIO Sabato 24/01 h. 20.45
CHIFFI
IMPERIALE – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO – CREMONESE h. 12.30
COLLU
CECCONI – EL FILALI
IV: FABBRI
VAR: GHERSINI
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – PARMA h. 15.00
SACCHI J.L.
PERETTI – BIANCHINI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: MARINI
GENOA – BOLOGNA h. 15.00
MARESCA
BERCIGLI – CEOLIN
IV: PAIRETTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MASSA
JUVENTUS – NAPOLI h. 18.00
MARIANI
TEGONI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO
ROMA – MILAN h. 20.45
COLOMBO
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
H. VERONA – UDINESE Lunedì 26/01 h. 20.45
MANGANIELLO
LO CICERO – POLITI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
