Capello: "Fullkrug un nove vero: sa approfittare della minima disattenzione della difesa"

Il big match tra Roma e Milan, insieme a quello tra Juve e Napoli, colorerà e accenderà il 22° turno del campionato di Serie A Enilive questa domenica: le due partite arriveranno una in fila all'altra e saranno di un'importanza monumentale per le stagioni di tutte e quattro le squadre coinvolte. Un grande doppio ex rossonero e giallorosso come Fabio Capello, che ha fatto la storia soprattutto da tecnico milanista, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per offrire il suo punto di vista sulla sfida di domenica sera.

Il giudizio dell'ex mister Fabio Capello sul nuovo centravanti tedesco del Milan, Niclas Fullkrug, che ha destato ottime impressioni sia a livello tecnico che di atteggiamento nelle sue prime uscite con la maglia rossonera: "Un nove vero, che sa approfittare della minima disattenzione della difesa, come è stato sul gol. La scossa, però, l'ha data ancora una volta Rabiot, che nel secondo tempo è salito di livello".