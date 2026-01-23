Füllkrug-Day! Questo pomeriggio il numero nove rossonero vi aspetta al Flagship Store di via Dante

vedi letture

Dopo tanta attesa, finalmente oggi è arrivato il Füllkrug-day! Il tedesco incontrerà i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante a Milano: l'appuntamento è per questo pomeriggio, venerdì 23 gennaio alle ore 17. Lo comunica il club di via Aldo Rossi: "Niclas Füllkrug è giunto da un paio settimane nel mondo milanista e non ha impiegato molto tempo per entrare nel cuore dei nostri tifosi. Tifosi che adesso avranno la possibilità di mostrargli tutto il loro affetto e sostegno: l'attaccante tedesco, infatti, sarà presente per la prima volta al Flagship Store di via Dante venerdì 23 gennaio alle 17.00, pronto a ricevere il calore di tutti i rossoneri.

Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in diretta su Off the Pitch, con la possibilità di interagire con il giocatore. L'appuntamento è nel cuore di Milano: Niclas vi aspetta!"