Ricci può essere la sorpresa dal 1', anche De Winter mette in dubbio Max

Giornata di antivigilia a Milanello, con il Milan che si prepara al big match che si disputerà allo Stadio Olimpico domenica sera alle 20.45 contro la Roma: una partita davvero cruciale e che sa tanto di bivio sia per la stagione rossonera che per quella giallorossa, almeno per quanto riguarda il campionato di Serie A. I rossoneri oggi si stanno allenando a Milanello e lo faranno anche domattina prima di partire nel pomeriggio, verso la Capitale, dopo la conferenza stampa di mister Allegri.

Come riporta Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24 collegato da Milanello, ci sono almeno due dubbi di formazione per Massimiliano Allegri alla vigilia, in attesa di capire quali sono le condizioni di Alexis Saelemaekers. Il primo riguarda la difesa e in particolare Koni De Winter: è uno dei giocatori più in forma del momento e Allegri starebbe pensando o di dare un po' più di riposo a Pavlovic che rientra dall'infortunio alla testa oppure di inserire il belga al posto di Tomori. Sono in risalita anche le quotazioni di Samuele Ricci, dopo le prestazioni delle ultime settimane: l'ex Toro potrebbe spuntarla nel triello con Fofana e Loftus-Cheek, per un posto accanto a Modric e Rabiot.