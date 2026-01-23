Milan col tridente in attacco? Capello: "Se c'è uno sveglio come Max, più facile che accada"

Il big match tra Roma e Milan, insieme a quello tra Juve e Napoli, colorerà e accenderà il 22° turno del campionato di Serie A Enilive questa domenica: le due partite arriveranno una in fila all'altra e saranno di un'importanza monumentale per le stagioni di tutte e quattro le squadre coinvolte. Un grande doppio ex rossonero e giallorosso come Fabio Capello, che ha fatto la storia soprattutto da tecnico milanista, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per offrire il suo punto di vista sulla sfida di domenica sera.

Fabio Capello è intervenuto sulla possibilità che Massimiliano Allegri, prima o poi, possa decidere di schierare il Milan con un tridente d'attacco, possibilmente composto da Leao e Pulisic sugli esterni con Fullkrug in posizione centrale: "Dipende sempre dalla forma e dalla disponibilità data dai calciatori. Ma al giorno d'oggi, con le cinque sostituzioni, puoi cambiare il vestito tattico della squadra anche e soprattutto a gara in corso. Se poi in panchina c'è un allenatore sveglio come Max, è pure più facile accada".