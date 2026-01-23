Serie A, il Milan è la squadra con più reti segnate negli ultimi 15’ del primo tempo e nei primi 15' della ripresa
In vista di Roma-Milan di domenica, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre:
"Milan squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nel secondo tempo rispetto ai risultati della prima frazione di gioco: +13. La Roma è seconda insieme alla Juventus (+10 per entrambe).
Milan squadra della Serie A 2025/26 che subisce più rigori contro (6), come Napoli e Udinese). Nessuno finora fischiato contro la Roma.
Milan squadra della Serie A 2025/26 con più reti segnate negli ultimi 15’ del primo tempo (7, come Napoli, Bologna e Atalanta).
Milan squadra della Serie A 2025/26 con più reti segnate nei primi 15’ del secondo tempo (9).
Nella stagione 2025/26, considerando i top 5 campionati europei, il Milan è la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga (20).
Milan squadra della Serie A 2025/26 che effettua meno cambi (78) e che registra più gol con calciatori subentranti (6).
Roma squadra della Serie A 2025/26 con meno gol subiti con 12 reti".
