Saelemaekers in dubbio per Roma: quali sono le alternative per Allegri

Tra l'allenamento di oggi pomeriggio e quello in programma di domattina, di rifinitura alla vigilia di Roma-Milan, il tecnico Massimiliano Allegri e il suo staff dovranno studiare con attenzione la situazione legata ad Alexis Saelemaekers. Per il momento il belga è sempre stato titolare in questa stagione, il secondo uomo più impiegato dal tecnico secondo solo al portiere Mike Maignan: per questa ragione Max prima di privarsene dal primo minuto ci vuole pensare bene e valuterà con attenzioni le sue condizioni fisiche, dopo il risentimento post Milan-Lecce.

Allo stesso tempo Allegri sta già sicuramente valutando le eventuali alternative con cui poter affrontare il big match dell'Olimpico contro i giallorossi. Quella più immediata, almeno a livello di rosa, riguarda la sostituzione ruolo per ruolo: dunque al posto di Alexis Saelemaekers inserire Zachary Athekame, in crescita negli ultimi due ingressi tra Como e Lecce. Un'altra idea potrebbe essere spostare Bartesaghi a destra con Estupinan a sinistra, anche se forse a oggi appare meno praticabile. Nelle ultime ore invece il tecnico sta pensando di spostare Ruben Loftus-Cheek a tutta fascia, un ruolo che non è estraneo all'inglese che lo ha già ricoperto in carriera.