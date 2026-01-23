Moretto: "Juwensley Onstein ad un passo dal Barcellona"

Dopo essere stato ad un passo dal Milan, con la trattativa che è saltata poco prima della fumata bianca, ora Juwensley Onstein, giovane difensore classe 2007 che milita della seconda squadra del Genk, è vicino al Barcellona che crede fortemente nelle sue qualità. L'accordo tra i due club è stato quasi trovato e il giocatore ha già detto sì al trasferimento alla squadra catalana. Lo riferisce Matteo Moretto su X: "Il Barcellona vuole Juwensley Onstein, il difensore centrale olandese del Jong Genk. Un accordo tra i due club è vicino. Il club spagnolo crede fermamente nelle qualità del giovane giocatore e vuole creare un piano di sviluppo su misura per lui. Juwensley Onstein ha già accettato di unirsi al Barcellona".

El Barcelona quiere a Juwensley Onstein, defensa central holandés del Jong Genk.



El acuerdo entre los clubes está cerca.



El club español cree firmemente en las cualidades del joven y quiere construirle un plan ad hoc para su crecimiento.



Juwensley Onstein ya ha dado el sí al… pic.twitter.com/oDIL3lD9GV — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 23, 2026

Nato il 7 ottobre 2007, Onstein ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Ajax, poi nel 2023 è passato al Genk con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il giovane difensore olandese, dotato di un fisico imponente e di una buona qualità in fase di impostazione, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese.