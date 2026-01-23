Loftus compie 30 anni, gli auguri del Milan: "Potenza, presenza, personalità"

Ruben Loftus-Cheek oggi raggiunge un grande traguardo e compie 30 anni. Gli ultimi tre sono stati trascorsi con la maglia del Milan con cui ha collezionato, secondo i dati rilevati da Transfermarkt, un totale di 11 presenze condite a 9 gol complessivi. Il giocatore quest'anno è molto impiegato da Max Allegri, in diverse zone del campo: ha agito anche come seconda punta o esterno di fascia.

Il Milan, per festeggiare il suo centrocampista inglese, ha deciso di pubblicare un video celebrativo che è stato accompagnato da alcune parole di augurio: "Potenza, presenza, personalità. Tanti auguri, Rubes!".