Capello: "Anche Allegri sa che il Milan può e deve migliorare dal punto di vista del gioco"

Il big match tra Roma e Milan, insieme a quello tra Juve e Napoli, colorerà e accenderà il 22° turno del campionato di Serie A Enilive questa domenica: le due partite arriveranno una in fila all'altra e saranno di un'importanza monumentale per le stagioni di tutte e quattro le squadre coinvolte. Un grande doppio ex rossonero e giallorosso come Fabio Capello, che ha fatto la storia soprattutto da tecnico milanista, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport per offrire il suo punto di vista sulla sfida di domenica sera.

Fabio Capello sulla vittoria convincente contro il Lecce e se sono servite le critiche al gioco del Milan post Como: "Ma no, figuriamoci se Allegri si preoccupa di ciò che dicono all'esterno. Sa anche lui che la squadra può e deve migliorare dal punto di vista del gioco. Nel primo tempo, per esempio, non ho visto un grande Milan. La circolazione della palla er lenta, i centrocampisti faticavano ad accompagnare l'azione e in area spesso c'era un solo giocatore rossonero contro tre difensori del Lecce. Cosi fare gol diventa complicato".