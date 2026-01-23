Gozzini: "Cardinale prima ancora dei risultati aziendali, segue quelli sportivi"

La visita a sorpresa di Gerry Cardinale a Milano, nella giornata di mercoledì, ha catturato un po' i riflettori della cronaca rossonera degli ultimi giorni, com'è normale che sia dal momento che il proprietario americano era da qualche tempo che non si faceva vedere dalle parti di Milanello o Casa Milan ma anche per tutta la questione legata al rifinanziamento del vendor loan in questo momento molto chiacchierata. A commentare, sulla Gazzetta dello Sport, la giornalista Alessandra Gozzini.

Le parole di Alessandra Gozzini: "Nonostante la visita di Gerry Cardinale di mercoledì sia durata poche ore, con il proprietario di RedBird già due sere fa in volo verso Londra, ci sono momenti che hanno lasciato una scia. Cardinale sarà anche il padrone attento allo sviluppo commerciale e alla promozione internazionale del brand, ma prima ancora del risultati aziendali segue quelli sportivi. Esiste evidentemente un collegamento: un Milan senza ambizioni ha poco fascino, il Milan competitivo di oggi crea seguito e interesse".