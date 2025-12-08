Matri su Leao: "Si sta mettendo a disposizione in un ruolo non suo, migliorando"

Nel pre partita di Torino-Milan l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha così parlato di Rafael Leao negli studi di DAZN durante il programma "4-2-3-1":

"Stanno arrivando i gol ed anche i rigori, che aiutano a fare numero. Sì sta mettendo a disposizione, giocando in ruolo non suo. Sta migliorando giocando spalle alla porta. Tende ad andare ancora alla ricerca della fascia sinistra, ma anche il modo in cui interpreta le partite gli consente di dare sfogo al suo estro".