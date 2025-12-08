TOR-MIL (2-1): fuori Leao per infortunio. Al suo posto Ricci

Alla mezz'ora di Torino-Milan, parziale di 2-1 per i granata, Rafa Leao è stato costretto al cambio per un problema all'inguine. Il portoghese ha sentito dolore dopo aver calciato in porta da lontano e ha chiesto il cambio qualche minuto dopo. Al suo posto entra Ricci, la coppia d'attacco diventa inedita: Nkunku con Loftus-Cheek.