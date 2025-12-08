Milan, Allegri dalla tribuna: è la quarta volta che accade in questa stagione

Quella contro il Torino, valida per la 14^ giornata di Serie A è la quarta partita di Massimiliano Allegri in tribuna in stagione. Infatti, il tecnico rossoner ha saltato per qualifica le gare contro Bari e Lecce in coppa Italia e Udinese e e Torino in campionato.

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin,Asllani, Lazaro; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.