Landucci nel pre di Torino-Milan: "Abbiamo molta fiducia in Nkunku"

Il vice di Allegri, oggi in panchina a causa della squalifica del tecnico livornese, Marco Landucci ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Torino-Milan. Le sue parole:

Cosa vuol dire quando manca Allegri? "Manca il nostro capo, sono più contento quando c’è. Tutti insieme noi dello staff cerchiamo di sostituirlo al meglio, vediamo come andrà. Partita molto difficile, qua sono venuto tante volte, sono sempre state partite molto dure e sarà così anche stasera".

Su Pulisic: “Sicuramente se è in panchina vuol dire che è a dispoizione, vuol dire che è disponibile”.

Su Nkunku: “È un giocatore su cui abbiamo molta fiducia, contro la Lazio in campionato ha fatto un' ottima partita, sono contento che stasera farà una bellissima partita".

È un derby per te e Allegri? "Non è un derby, è la partita del Milan. Vogliamo fare punti, dipende dal nostro atteggiamento che avremo sul campo".