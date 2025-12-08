live mn Torino-Milan (2-1): fine primo tempo

Milan in svantaggio all'intervallo. Una sciocchezza di Tomori permette a Vlasic di sbloccarla dal dischetto, mentre una di Nkunku spiana la strada il raddoppio granata di Duvan Zapata. Reazione timida del Diavolo che accorcia le distanze grazie a una genialata di Adrien Rabiot, ma pochi minuti dopo perde per infortunio Rafael Leao. Peggiore in campo Nkunku, completamente assente.

45' + 4' | Recupero privo di emozioni. Si va all'intervallo con il Milan in svantaggio.

45' | Sono stati assegnati 4 minuti di recupero.

44' | Occasione Milan con il solito Rabiot, il più pericoloso. Al volo, ti piatto, il francese la mette di poco al lato del palo della porta di Isreael.

40' | Nkunku mandato in profondità da Loftus-Cheek, ma perde il tempo per calciare in porta e si fa rimontare dai difensori del Torino.

36' | Tramite il possesso palla il Milan cerca di aprire la difesa del Torino, molto attenta.

30' | Primo cambio obbligato nel Milan: fuori Leao per un problema all'inguine, dentro Ricci.

27' | Tentativo di Leao dalla distanza. La palla finisce larga con il portoghese che si tocca l'adduttore dolorante.

24' | GOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAAAN! Rabiot la riapre con una sassata dai 35 metri. Grande conclusione del francese che accorcia le distanze.

22' | Cross dalla trequarti di Saelemaekers sul primo palo. Nkunku taglia in ritardo non arrivando in tempo sul pallone.

18' | Ammonito Maignan per proteste. Il portiere del Milan rivendica un fallo su Nkunku che ha preceduto l'azione del contropiede del raddoppio.

17' | RADDOPPIO TORINO! 2-0, Duvan Zapata. Il Milan dorme.

16' | Tentativo dalla lunga distanza di Asllani. Maignan la blocca senza troppi problemi.

13' | Che Adams attacca la profondità, bravo Tomori a fare la diagonale difensiva e spedire la sfera in calcio d'angolo.

10' | GOL DEL TORINO! Maignan indovina, la tocca anche, ma con un brivido Vlasic la mette dentro e porta i Torino in vantaggio.

8' | Calcio di rigore per il Torino per un fallo di mano di Fikayo Tomori.

5' | Fase di studio da parte del Milan attraverso il possesso palla.

1' | È cominciata allo stadio Olimpico "Grande Torino". Si parte!

Amici ed amiche di MilanNews.it buonasera e benvenuti allo stadio Grande Olimpico di Torino. Tra poco meno di un quarto d'ora il Milan di Massimiliano Allegri sarà ospite dei padroni di casa, il Torino di Marco Baroni, nella partita che chiuderà la 14esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Vincere per riprendere la corsa in campionato e cancellare l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio giovedì scorso. È questo l'obiettivo di questa sera del Diavolo, che storicamente ha sempre faticato nella Torino granata, come conferma il fato che in 12 stagioni la formazione rossonera è riuscita a vincere solo in un'occasione, nella 2021/21 (0-7). Per questi ed altri motivi quella di stasera si pronostica essere una partita ricca di emozioni che vi invitiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it