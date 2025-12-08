Landucci a DAZN: "Sarà una partita difficile, che si giocherà sugli episodi e la voglia di fare bene"

vedi letture

Nel pre partita di Torino-Milan Marco Landuci, vice di Massimiliano Allegri che non ci sarà oggi in panchina per la squalifica rimediata per il cartellino rosso ricevuto contro la Lazio settimana scorsa, ha così presentato la sfida ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Che giorni sono stati?

“Giorni di lavoro, di capire cosa abbiamo bene male come sempre, e ci siamo preparati per questa partita difficile, che si giocherà sugli episodi, e la voglia di fare bene”.

Su Rabiot

“Arriverà anche il gol. E un grande giocatore, nazionale francese, che trascina. Siamo molto contenti di averlo con noi”.

Pulisic lo ha qualche minuto nelle gambe?

“Se è in panchina e a disposizione. Sta bene. Non è stato benissimo, ma se lo portiamo in panchina significa che può giocare uno spezzone di partita”.