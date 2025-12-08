Saelemaekers a Sky: "Sconfitta con la Lazio fa parte del passato. A Torino non è mai facile..."

Alexis Saelemaekers è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Torino-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

A Torino il Milan ha avuto difficoltà negli ultimi anni…

“Sappiamo che qua non è mai facile vincere, sarà una partita molto importante per noi. Dobbiamo provare a continuare a fare come abbiamo fatto ultimamente in Serie A, lottare e far vedere la mentalità giusta per prendere questi 3 punti che per noi sono molto importanti”.

La sconfitta contro la Lazio può lasciare scorie?

“Come sempre, che sia una vittoria o una sconfitta è importante dimenticarsi subito della partita precedente. È già passato, siamo concentrati su questa partita”.

Su Nkunku e il gol che manca:

“Sappiamo che Chris è un giocatore incredibile, ci aiuta tanto. Lo aiuteremo tanto per il primo gol in modo che prenda ancora più fiducia. È importante per noi aiutarlo al massimo”.