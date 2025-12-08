Maripan a DAZN: "Contro le grandi squadre facciamo bene, ma dobbiamo migliorare"
MilanNews.it
Nel pre partita di Torino-Milan il difensore granata Guillermo Maripan è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:
Oggi altra grande partita per un Torino ammazza big.
“Si, certo. Sappiamo che contro le grandi squadre facciamo bene, ma dobbiamo migliorare contro le altre”.
Come si migliora sotto l'aspetto difensivo?
“Alzando il livello dell’attenzione, individuale e di tuta la squagra”
Pubblicità
News
Saelemaekers a Milan TV: "Torino in casa sempre difficile: dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente"
Di Stefano crede in Leao: "L'aver conosciuto un allenatore come Allegri può essere stata la sua svolta"
Le più lette
06:31 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
MN - Savicevic: "Leao si è messo al servizio della squadra: al Milan serve come prima punta e gioca lì"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com