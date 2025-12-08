Maripan a DAZN: "Contro le grandi squadre facciamo bene, ma dobbiamo migliorare"

di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Torino-Milan il difensore granata Guillermo Maripan è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: 

Oggi altra grande partita per un Torino ammazza big.
“Si, certo. Sappiamo che contro le grandi squadre facciamo bene, ma dobbiamo migliorare contro le altre”.

Come si migliora sotto l'aspetto difensivo?
“Alzando il livello dell’attenzione, individuale e di tuta la squagra”