Baroni a DAZN: "Quella contro il Milan è una partita dove non dobbiamo sbagliare niente"

vedi letture

Nel pre partita di Torino-Milan l'allenatore granata Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Che cosa ha chiesto alla squadra?

“Prestazione massimale, di squadra ed individuale”.

Sulla difesa

“Dobbiamo alzare ancora di più l’attenzione nei metri finali di gioco. La chiave e li dentro. Ci stiamo lavorando. Oggi è una partita contro il Milan dove non dobbiamo sbagliare niente”.

Zapata ancora titolare

“Sono giocatori importanti. Oggi sia Paleari che Simeone mi hanno chiesto di essere in panchina ma non sono disponibili. Zapata ha la struttura per dare peso alla squadra”.