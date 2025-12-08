Di Stefano crede in Leao: "L'aver conosciuto un allenatore come Allegri può essere stata la sua svolta"

Peppe Di Stefano, giornalista e inviato di Sky Sport è intervenuto così prima della sfida di stasera tra Torino e Milan. Queste le sue considerazioni su Leao, oggi titolare con Nkunku in attacco:

"A volte si arriva nella vita con incroci giusti o sbagliati, lui a 26 anni ha conosciuto Allegri, che è un tecnico maturo e che sa come comportarsi con i giocatori. Lo abbiamo sempre detto, Allegri fin dal primo giorno ha voluto Leao prima punta. Gli vuole far fare gol e allontanarlo più dalla fase difensiva. Per Rafa l'incontro con Allegri può essere la svolta".

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin,Asllani, Lazaro; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.