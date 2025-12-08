Pulisic recuperato ma parte dalla panchina in Torino-Milan
La forte influenza che l'ha colpito negli scorsi giorni ha seriamente messo in discussione la presenza di Christian Pulisic nella trasferta di questa sera contro il Torino. L'americano ha però recuperato e quindi ha raggiunto i propri compagni di squadra nel capoluogo piemontese per una sfida che potrebbe riportare il Diavolo in testa alla classifica, se vinta.
Christian Pulisic, comunque, non è al 100%, motivo per il quale partirà dalla panchina questa sera. Al suo posto, al fianco di Rafael Leao nel duo di attacco rossonero, Christopher Nkunku, all'ennesima occasione di questo suo (complicato e deludente) inizio di stagione.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-MILAN
TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.
