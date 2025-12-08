Serie A, Udinese-Genoa 1-2: la classifica aggiornata

Oggi alle 19:59News
di Manuel Del Vecchio

Il Genoa vince 2-1 contro l’Udinese e respira un minimo in classifica, allontanandosi per il momento dalle zone calde. Questa la classifica aggiornata in attesa di Torino-Milan.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 31
Inter 30
Milan 28*
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Cremonese 20
Lazio 19
Udinese 18
Atalanta 16
Genoa 14
Cagliari 14
Torino 14*
Parma 14
Lecce 13
Pisa 10
Hellas Verona 9
Fiorentina 6

*una partita in meno