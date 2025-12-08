Serie A, dalla sua prima gara da titolare in questo campionato Leao è il giocatore che ha segnato più gol

Il sito ufficiale del Milan, in vista della gara di questa sera contro il Torino, riporta questi numeri: "Il Milan ha trovato la rete in ben 11 delle ultime 12 gare di campionato contro il Torino, realizzando una media di 1.8 gol a incontro (22 in totale nel parziale): l'unica di queste sfide in cui non è andato a bersaglio è uno 0-0 del 10 aprile 2022; nonostante questo, i rossoneri non hanno segnato in sei degli ultimi sette primi tempi contro i granata nel torneo.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno giocato più partite consecutive senza perdere in un singolo girone d'andata di Serie A risale al 2020/21 (15 in quell'occasione).

Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol, cinque. L'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20)".