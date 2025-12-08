VIDEO MN - L'arrivo del pullman rossonero allo stadio Grande Olimpico Torino

di Lorenzo De Angelis

Il Milan è arrivato allo stadio Olimpico Grande Torino per la 14^ giornata di Serie A. Difronte ci saranno i padroni di casa di Marco Baroni, in difficoltà dopo la sconfitta di settimana scorsa ma che possono godere di uno score più che positivo contro i rossoneri, visto che arrivano da 4 risultati utili consecutivi nelle sfide casalinghe contro il Diavolo

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it