Saelemaekers a DAZN: "Dobbiamo lottare l'uno per l'altro con mentalità"

Nel pre partita di Torino-Milan Alexis Saelemakers è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan deve dimostrare di riuscire a vincere anche contro le piccole...

"Sì esatto, e stato un po’ il difetto nostro. Adesso tocca a noi dimostrarlo sul campo, dare tutto con la mentalità giusta e lottare l’uno per l’altro”.

Contro le piccole è una stata una questione di attenzione?

“Non penso, perché ogni partita l’abbiamo preparata al massimo. Forse non siamo stati concentrati dall’inizio alla fine, però oggi mi sa dobbiamo smettere di parlare e far vedere sul campo”.