Pellegatti: "Per il Milan è un lunedì molto meno tragico del lunedì post La Spezia"

Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha commentato così il momento del Milan dopo la sconfitta nel derby: "Per il Milan è un lunedì molto meno tragico del lunedì post La Spezia. Ieri Milan ha perso netto, ma ha avuto una reazione almeno. Agitarsi ora non serve, saranno più agitati quelli a 40-42 punti che quelli a 49. Da ilanista bisogna puntare sempre allo scudetto, poi se non va bene, di settimana in settimana scendo di obiettivo. Ora il Milan è a -4, alla fine del campionato puoi dire ho fatto tutto il possibile, importante è non avere rimpianti e non giocare come con lo Spezia. Ibra a Sanremo? Non voglio parlare di Sanremo, si perdono solo energie. Il problema di Sanremo non è Ibra, è che Mandzukic ha una lesione muscolare e rischi di non avere alternative a Ibra".