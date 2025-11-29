Pellegatti ringrazia Allegri: “Sono talmente scosso dall’anno scorso che adesso voglio vincere”

Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, ha parlato del gioco di Allegri e delle critiche che gli fanno di essere troppo difensivista e troppo speculativo. Vediamo cosa pensa il giornalista rossonero che, essendo onesto, riconosce comunque la predominanza difensiva della squadra. Queste le sue parole:

“Allegri lo ha detto ieri, non bisogna avere vergogna a difendersi e vergogna di difendersi. Il giocatore devono avere il gusto di difendersi. Allegri sta dicendo che in questo momento il Milan deve ricorrere a una difesa più stretta, a più pragmatismo, per lo spettacolo più avanti. Io ve lo dico sinceramente, io sono nato con un grande Milan, un Milan spettacolare, però sono rimasto così scioccato dalla più brutta stagione della storia del Milan, la scorsa stagione, arrivando ottavo con una squadra con la quale c’è voluto un miracolo arrivare ottavo, non perchè poteva arrivare decimo ma perchè era una squadra che meritava il 3/4 posto. Sono rimasto così scioccato che adesso, ho preso così tanto freddo, che anche se adesso sono anche con qualche golf di troppo, sto bene così, voglio vincere, voglio stare in testa alla classifica, voglio lottare fino alla fine della stagione. Ecco perchè è stato importante non perdere con l’Inter. Per gli svolazzi, per le bellezze, più avanti. Adesso ho bisogno di una coperta calda, ho preso troppo freddo nella scorsa stagione. Ringrazio Allegri che mi da queste certezze”.