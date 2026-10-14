Pellegatti rivela: “Mi è sembrato il Milan di Cagliari, dopo il gol abbiamo concesso 4 occasionil”

vedi letture

Le parole di Carlo Pellegatti dopo il pareggio contro il Sassuolo per 1-1.

Nei loro canali YouTube, nella consueta puntata settimanale di Incudine o Martello, hanno parlato di Milan e delle ultime tematiche emerse in questa settimana Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Di seguito le parole del collega rossonero.

"I numeri ti possono aiutare oggi, domani, dopodomani. Alla lunga non puoi essere in vantaggio 1-0, dovevi chiudere la partita e dopo un minuto subisci. Mi sembra il Milan di Cagliari. Il Milan contro il Cagliari segna con Saelemaekers. La partita è finita, il Milan è in Champions League, lascia perdere che poi prende il gol. Certo. Poi 7-8-9-10 minuti dopo il Cagliari ha quattro occasioni da gol come le ha avute il Sassuolo, non è cambiato nulla".