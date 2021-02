Pellegatti: "Sembra che il Milan abbia subito il Bologna, ma non è così"

Carlo Pellegatti, è intervenuto sul suo canale YouTube per parlare della vittoria del Milan in quel di Bologna. Pellegatti ha detto: “Ho letto delle cose che non mi hanno convinto. Si parla di Donnarumma che abbia salvato il Milan, vero, come se il Milan abbia subito il Bologna, non vero. La squadra di Mihajlovic ha avuto 2 buone occasioni, ma dal 40esimo fino all’82esimo, il Milan non ha rischiato nulla. Solo dopo il gol dell’1-2, i rossoneri hanno risentito un po’ del gol preso e hanno sofferto. Chi vuol vedere un Milan in difficoltà, lo faccia pure, ma non è così. Ora guardiamo avanti perché prossimamente affronteremo Inter, Roma, Fiorentina e Napoli. Però, grazie alla campagna acquisti, il Milan ha tante varianti da schierare”.