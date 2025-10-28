Pellegatti: “Stasera partita delicata. Pavlovic mi ricorda Stam”

Nelle ore che precedono il delicatissimo match tra Atalanta Mila, partita valevole per la nona giornata di Serie A, Carlo Pellegatti ha ribadito nel suo canale YouTube l'importanza della partita e l'importanza di ritrovare una difesa solida, con il rientro di Tomori sulla destra e la conferma di un sempre più crescente Pavlovic. Queste le sue parole:

"Quella do questa sera è una partita delicata perchè sia Allegri che Juric si aspettano una reazione dopo i pareggi contro Pisa e Cremonese. Inoltre l'Atalanta non ha ancora perso e ha preso 6 goal come il Milan. Ritorna Tomori che lì sulla destra è importante, a sinistra Pavlovic confermato, mi sembra il giocatore più in crescita, mi ricorda sempre più i grandi difensori del Milan, mi ricorda per come interpreta la partita e la sua fisicità, avete visto al minuto 90 ha carpito un pallone a un giocatore del Pisa e con una finta è riuscito a saltarlo, ecco mi ricorda Stam, per le caratteristiche anche fisiche assomiglia al fortissimo giocatore olandese. Pavlovic è una delle grandi sorprese. L'anno scorso non aveva trovato posizione, quest'anno invece è un punto di riferimento non solo della difesa ma della squadra".